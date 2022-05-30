藝人郭彥均日前一篇臉書貼文提到「很多孩子走了」，慘遭大批網友出征，引起一連串爭議事件。媒體人黃揚明發現，有側翼製圖指控該內容是中共網軍先發文，但實際查證就可以發現郭彥均才是最早說出相關內容的人，狂酸「這些側翼網軍請加油，好嗎？」

黃揚明昨（29）日在臉書發文，指出有側翼網軍製圖帶風向，稱「很多孩子走了」的相關消息首先是中共網軍在5月25日下午發文，並引用相關新聞報導指控郭彥均在25日晚間才分享差不多的內容，但他指出郭彥均正確的發文時間是25日凌晨2時34分，「5/25晚間的說法，是該篇新聞媒體的誤報。」

黃揚明表示，郭彥均公布的相關內容，找不到有比他更早發文的證據，「製圖的側翼網軍連基本的查證都不懂，就想帶風向說是中共網軍先發文」，狂酸「這些側翼網軍請加油，好嗎？」

黃揚明說，他也支持查辦內容農場，因為台灣新聞媒體業的慘況，就是因為內容農場大舉進攻，搶走流量與獲利，導致傳統媒體進軍網路社群也跟著農場化，「這樣的文化，早該改變！」