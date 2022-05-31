女星楊小黎月中確診新冠肺炎，她經10天的隔離休養後，終於轉陰、解隔出關，不過楊小黎仍有低熱、疲憊的症狀，未料，才好沒多久就傳出身體不適：「出關之後就一直反覆發燒、胸悶，恢復的（得）沒有很好」，她拍戲時就反覆發燒、胸悶、嘔吐、吸不到氣、胸痛，楊小黎直接在拍攝現場癱軟，被緊急送醫， 檢查後發現是確診後的後遺症引起心臟問題，以及休息不足肺部發炎。

楊小黎日前確診新冠肺炎，出現反覆發燒、咳嗽、胸悶、頭痛、蕁痲疹、全身痠痛、喉嚨乾等症狀，楊小黎經10天的隔離休養後，終於在25日轉陰、解隔出關，並已重回劇組拍攝。30日卻透露：「確診出關之後就一直反覆發燒、胸悶」，幾次的工作都是在發燒跟吞退燒藥之間撐完，而楊小黎中間反覆發燒了幾次，撐到了晚上突然嚴重胸悶、嘔吐、吸不到氣、胸痛，楊小黎在拍攝現場癱軟，被緊急送往急診。

根據《ettoday星光雲》報導，楊小黎透露自己心臟本來就不好，有先天性二尖瓣脫垂，做檢查說是後遺症引起的缺血性心臟病和心律嚴重不整。楊小黎表示有照肺部X光，醫生說是沒有好好休息，確診後肺部病毒感染加上支氣管發炎。經過檢查她有感而發「後遺症可能是半年、1年甚至20年，像我現在講話還是吸不到氣。」

楊小黎在社群軟體和大家報平安。（圖／楊小黎 Shiauli Yang）

稍微好轉後，楊小黎第一時間在臉書跟大家報平安，她稱自己已經去了醫院做檢查「是確診過後後遺症引起的心臟問題以及休息不足肺部持續在發炎」，之後會好好靜養跟治療，也心有餘悸表示不會再自己硬撐，謝謝大家的體諒。而心繫工作的她，雖然在靜養中，仍不忘宣傳自己主持的節目《在台灣的故事》，希望大家能夠一起收看。