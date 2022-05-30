依據衛福部統計，全台約50萬人尚未拿到確診者隔離通知書，行政院今（30日）舉行「數位證明系統新增確診者隔離通知書補發功能記者會」，發言人羅秉成表示，未拿到確診者隔離通知書的人數每天都在持續變動，都可以利用新增的功能補發，今天新增的功能是針對確診者補發隔離通知到，至於密切接觸者的補發功能，預計1周會再推出。

疾管署副署長莊人祥表示，過去新冠肺炎病患多在醫院及隔離檢疫所，有關確診者的隔離通知書由地方衛生局負責發送，過去病患少，地方衛生局除了對確診者進行疫調外另外也會針對接觸者發送隔離通知書，但從今年4月起確診個案攀升，加上實施居家照護，衛生局的工作變得繁瑣，為減低地方負擔，從5月1日啟動確診者自主回報系統。

莊人祥表示，和地方開會後也優化系統，目前系統都非常順暢，只要確診者有到自主回報系統填資料，確診者和同住家人都可以利用簡訊收到相關通知書，但因為有確診者填寫的資料沒有很完整，讓系統無法順利開立。因此，行政院指派政委唐鳳和指揮中心合作，讓5月1日起確診還未取得隔離書的民眾，可以透過該系統補發。

衛福部資訊處長龐一鳴表示，5月1日至今，因為資料不全無法申請的民眾約占20％，另外，還有約25％民眾政府已發送簡訊，但他卻未下載填寫，依據每天確診人數推估，每天約55％的民眾可以順利拿到通知書，另外的這45％就可以利用該系統使用，可利用補發系統人數目前約50萬人，但人數仍持續變動；確診者自主回報系統已經有超過300萬人使用，可以多加使用。

龐一鳴表示，每天使用人數可能突破50萬人，今凌晨0時至上午10時已有7000多位民眾使用，系統沒有延宕的情況。

唐鳳在記者會中詳細介紹操作方式，他表示，今天上線的功能優先針對確診者的資料，前幾天也有補發一批隔離證明書，和地方政府討論過程中，5月上旬系統還沒有24小時修改的功能，造成有補登、補填的問題，數位證明系統先新增確診者隔離通知書補發功能，後續會規畫密切接觸者補發隔離通知書的功能。