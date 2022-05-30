有民眾在接到關懷電話後竟收到聯醫的繳費單好傻眼。（民眾提供）

全台確診人數每日破萬，各地方縣市政府成立關懷中心協助民眾居家照護，民眾在確診後會接到關懷中心致電，但卻有民眾接到電話幾周後卻收到聯醫寄來的收費單，起初還認為是詐騙，最後才確認是要繳費的。民眾指出，根本沒有預約視訊診療或任何醫療服務，接到關懷中心電話以為只是打來關懷確診者沒想到竟要收費。

接到關懷中心來電的吳小姐指出，家中72歲長輩確診，全家因此陸續確診居家隔離，接到醫院打來的關懷電話，不清楚是否為醫生，且電話過程完全沒有提到要收費，也不太像是問診，比較像是關心和簡單的聊幾句，卻收到250元的診療費實在很離譜。

吳小姐表示，收到繳費單以為是詐騙手法不以為然，但經過詢問後發現竟然真的是繳費單，關懷電話根本也沒有問診就要收取費用實在很誇張。

對此，北市聯合醫院表示，因應疫情所需，北市聯醫仁愛院區承接北市衛生局轉介65歲以上確診個案，針對確診病人健康狀況及相關居住等條件診療評估，以判別確診病人居家照護合適性，

聯醫指出，設立通訊醫療門診，由醫師致電採通訊診療方式執行評估診療，故向民眾收取相關醫療諮詢費用，為消弭民眾收費疑慮，北市聯醫將持續加強醫病溝通說明及提供後續因應措施，避免造成類似爭議。

北市衛生局表示，關懷中心致電是為了知道民眾的需求初步分流，如果是留在家中居家照護的個案，都需要由醫師評估最終安置方式，往後會請醫院多注意，並在電話中說明收費細節。