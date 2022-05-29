「兒童防疫733」包括7警訊、3族群、3大防護。（台中榮總兒童心臟科主任詹聖霖提供）

全國疫情狂燒，兒童確診近15％，許多家長焦急詢問要怎麼預防寶貝確診？一旦孩子確診該如何避免併發中重症？台中榮總兒童心臟科主任詹聖霖建議家長居家照護輕症兒童時，簡單記錄體溫、呼吸、活力、食慾及尿量等，可更早發現警訊，掌握時效送醫。

詹聖霖說，根據國外研究顯示新冠Omicron變異病毒的傳染性強，病程快速，面對兒童感染及住院人數可能大幅增加，兒科醫師及醫療院所要提早因應，準備好足夠的醫療量能，家長應做好兒童新冠感染輕症的居家照護，早期辨識警訊症狀，並能及時反應和就醫，爭取黃金時間，提前在急診給予兒童救治，並帶好口罩、勤洗手及儘快施打疫苗，讓孩童擁有防護力。

詹聖霖提醒家長兒童新冠病毒感染併發中重症的高危險族群，除了未接種新冠疫苗者，還有一歲以下的嬰兒和有潛在慢性疾病者，如神經系統、肥胖、心血管系統、慢性肺疾病及氣喘、糖尿病、免疫不全、遺傳代謝疾病和早產兒等，要提高警覺、小心防範。

他表示，近日接獲許多家長詢問有關兒童感染新冠病毒如何居家照護，因而參考高雄流行疫情指揮中心的做法，建議家長居家照護輕症兒童時，可以簡單記錄照護日誌，包括體溫、是否呼吸急促、活力及食慾如何？是否尿量減少、呼吸胸凹、膚色蒼白或發紫、肢體冰冷、或其他警訊症狀等，有警訊症狀時要及時反應或就醫。

詹聖霖也以「兒童防疫733」7警訊、3族群、3大防護，呼籲家長一起攜手平安渡過疫情。其中7大警訊包括：持續發燒或高燒、昏睡或活力不佳、呼吸困難、持續胸痛或胸悶、肢體冰冷或蒼白／發紫、抽搐或行為異常、持續嘔吐／頭痛或腹痛。3大族群為具潛在疾病、未打疫苗、1歲以下眾；3大防護則為戴口罩、勤洗手、打疫苗。