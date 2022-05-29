新冠本土病例今(29)日新增378例中重症個案，其中有兩例10歲以下兒童都併發腦炎，近日腦炎問題引起國人關注，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰今天在臉書感嘆「一次腦炎一輩子的照顧」，警告腦炎後遺症恐留一輩子，並分享一名八十歲的老爸爸照顧五十多歲兒子的案例，讓眾人鼻酸。

中重症+378！兒童染疫併發腦炎再添2例 1歲女童、6歲男童疑似腦炎救治中

蘇一峰在臉書指出，一名五十多歲的先生因為肺炎住院，但他的行為能力只有幾歲的孩童一般，也不會說自己哪裡不舒服，住院時才發現，在他身邊照顧的竟然是已經高齡八十歲的老爸爸。

這名老父帶兒子到醫院時說：「我兒子今天好像左邊身體沒力氣，可是他又不會講話回答，不知道是什麼原因」，這時蘇一峰心想「該不會是中風了」，安排腦部電腦斷層後證實，果然是腦中風，雖然馬上給予藥物治療，但並不能保證會恢復，這時只見到老父苦笑說：「醫師，謝謝您」。

蘇一峰轉述，老父無奈表示「我只是在想自己還能照顧我兒子幾年？他小時候一次腦炎，變成了智能不足，其實他很乖、也很聽話，但我自己人生也快走到盡頭了，不知道還能照顧他幾年」。出了病房後，蘇一峰連忙交代盡量給病人方便與協助，並找復健科醫師來幫忙復健，也不要催他出院。

貼文曝光後引眾人鼻酸，網友紛紛回應「心酸酸的」、「天下父母心」、「謝謝蘇醫生對病患及其家屬的溫暖，長照是台灣另一個大問題」、「這畫面好心酸，拜託老天照顧這些弱勢的族群」、「難過到哭了」。

還有網友擔心因新冠引發腦炎有存活下來的孩子以後怎麼辦，會不會留下不同程度的負荷，也有網友感嘆「一個失去的孩子，對政府來說只是一個數字，對一個家庭是永遠失落的一塊」。

蘇一峰也在留言處回應表示，其實社會有給這位爸爸很多的協助，不然他早就撐不下去了，分享這個故事只是想告訴大家，腦炎的後遺症可能會一輩子，而這位爸爸照顧他病兒五十年了，但永遠不會放棄自己的小孩，看了非常心酸難過，強調天下父母心，「每一個小孩對父母來說都很重要！」。