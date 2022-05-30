BBC採訪香港一間養老院Omicron疫情爆發時的狀況，院長說「才10天所有人都感染了」。

Omicron疫情爆發後，香港今年已逾9000人喪命，半數死者都是養老院住民，一名養老院院長回憶，「才10天所有人都感染了」，安養院充當醫院隔離、治療，最終仍有9位住民身亡，令他內疚的是，養老院中部分長者沒有親人，疫情下老人家們也很害怕，還主動表示願意多支付些錢讓養老院好好照顧他們。

香港2021年底爆發嚴峻的第5波新冠疫情，今年來已逾9000人病歿，是世界上新冠死亡率最高的地區之一，這波疫情下高達56%的死者都是養老院住民。英國廣播公司（BBC）前往當地一間養老院採訪，養老院院長盧漢睿回憶，Omicron病毒傳染力太強，有沒有穿戴個人防護服根本沒有差別。

這間位在西環的天晴護理院在2月24日出現第1起陽性病例，10天後全院65名住民及15名員工幾乎全部感染。盧漢睿表示當時香港醫療系統已經崩潰，員工相當無助，養老院必須隔離、治療病人，「就像一間醫院，只是我們沒有醫院的設備。」

疫苗接種率低被指是香港死亡率高的主因，這波疫情下的死者中，超過70%未接種疫苗。

盧漢睿的養老院在3、4月分別有9名住民病逝，這讓他相當難過、自責、覺得自己很無能，他說住民們也很徬徨低落，有些老人家沒有家人，「他們主動對我說：『盧先生，不如我多給你一些錢，你照顧我，我好害怕，我不需要這些錢，我只需要你好好照顧我』」，「很多人都這樣說。」

Omicron於2021下半年出現後，香港於年底爆發第5波疫情，並於3月達到高峰，這波疫情下有超過100萬人感染。