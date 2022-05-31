中廣董事長、資深媒體人趙少康今（31日）在臉書分享接受新聞系學生專訪內容，其中被問到為何重回離開多年的政壇時，趙少康直言，他創立「戰鬥藍」的主因是，眼看在野黨戰鬥力不足，民進黨又多次以「抗中保台」掩飾執政不利，為反抗民進黨壟斷所有資源以及媒體，他不得不再站出來

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趙少康表示，三位銘傳大學校報《銘報》記者關心他宣告重回政壇的緣由，他指出，政治跟媒體性質很接近，政治人跟媒體人都要很有正義感，還要對時事與民情很敏銳，才能做出正確深入犀利的觀察跟評論。

趙少康也指出，自己當年因看不慣前總統李登輝作風而出走創立新黨，現在號召「戰鬥藍」則是要反抗民進黨壟斷所有資源以及媒體，因國民黨有三十多席立委及十四個縣市長，加起來也是一股不小的力量，可以有效制衡民進黨，但「在野黨的戰鬥力量顯然不夠，民進黨只靠抗中保台的意識形態就可以合理化所有的施政不力」。

趙少康更直言「戰鬥精神」不是要打架，而是為民眾力爭利益，提出可以感動選民跟年輕人的主張。當最後被問到座右銘時，趙少康表示是「盡其在我」四字，任何事只要盡自己最大力量去做，就不需要計較成敗，凡事不一定全可以由自己掌控，但是有沒有盡力很重要，「只要盡力就無憾了」。