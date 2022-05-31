台北市副市長蔡炳坤日前確診新冠肺炎，30日透露「台灣社交距離」App出現確診者接觸通知，但自己早在24日就確診，不禁嘲諷「真的好準」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，App是參考工具，但不是唯一的工具，可以幫助自己回想那天碰到誰，也會顯示接觸時間多長，「對我自己蠻有幫助的」。

近來不少民眾表示，社交距離App出現確診者接觸通知，卻不知道確診者身分，因此擔心受怕好一會，又或者是明知身邊親友確診，卻完全沒收到APP通知，讓人質疑該App究竟有沒有作用。蔡炳坤昨天也透露，自己在確診後才收到通知，提醒他7天前曾與確診者接觸3分鐘，質疑App「怎麼不早說？」

對於外界質疑App通知速度太慢，陳時中指出，首先要問他有沒有天天看，有時候過幾天看，突然發覺前幾天一排紅字，當然會有這樣的經驗；如果是天天看，過了幾天才出來，也可以幫助回想那天碰到誰，而且接觸時間5分鐘、3分鐘、10分鐘也會顯示，多少可以知道當天的接觸情況。

陳時中強調，App是參考工具，但不是唯一的工具，基本上一兩天內朋友都會先告知，當然時序上有一些慢，但是大家都會接到通知，「我個人使用起來覺得蠻有幫助的，因為看到那個時間點和接觸時間，然後大家互相問一問，也能知道當初的情況」，可以再決定是否要做快篩，或是增加社交距離，可以以此做拿捏。