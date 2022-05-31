2019年成立的台灣民眾黨，今年年底將首次參加九合一選舉，其布局備受矚目。台北市副市長黃珊珊將以無黨籍的身分選台北市長，民眾黨是否會力挺黃珊珊成為變數之一；據悉，國民黨高層曾提出「虹安換萬安」的藍白合，但最後破局了。

年底九合一選舉，各政黨布局逐漸「掀牌」，目前國民黨已針對台北、桃園市長，分別提名立委蔣萬安、行政院前院長張善政；民眾黨提名立委賴香伶選桃園；民進黨則持續觀望中，外界關注焦點為衛福部長陳時中到底會不會「華麗轉身」。

其中，各政黨對於新竹市的市長人選均尚未提名，民眾黨立委高虹安頻頻被點名參選，她雖然相當勤奮的往地方跑，但卻始終未鬆口，僅在日前指出黨內程序預計會在6月啟動，目前仍在評估中。

據《鏡週刊》報導，有藍營高層日前看好高虹安聲勢，曾提出「虹安換萬安」的藍白合，希望透過支持高虹安，換取民眾黨在北市支持蔣萬安，但因台北市長、民眾黨主席柯文哲沒有放棄北市的意願而破局。