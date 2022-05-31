本土疫情持續升溫，近日更新增上百人病歿，讓不少民眾深感憂心。行政院長蘇貞昌31日宣布境防疫管制將放寬，6月1日起機場入境將取消落地鼻咽採檢，僅維持唾液採篩，而陸續推陳出新的防疫政策，民眾買不買單呢?據媒體公布最新民調結果顯示，對於指揮官陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現，有56.6%民眾感到不滿意，41.3%民眾感到滿意，不滿意遠大於滿意。

《東森新媒體ETtoday》民調中心今公布最新防疫民調，調查結果顯示，政府對在確診者的處理與照顧過程滿意度為39.6%，不滿意度為58.5%。其中，最不滿意的三個項目為「1922／衛生局電話無法接通（47.5%）、公費快篩試劑數量太少（41.6%）與等待PCR檢驗的時間（36.4%）」；最滿意的三個項目為領藥過程（27.9%）、就醫/視訊診療過程（25.4%）、等待PCR檢驗的時間（25.4%），然而表示「沒有滿意的地方」占比為33.5%。

此外，隨著台灣本土疫情大爆發，有56.6%民眾對於指揮官陳時中，在此波疫情中的防疫指揮表現感到不滿意（非常不滿意34.7%、不太滿意21.9%），另有41.3%民眾感到滿意（非常滿意13.2%、還算滿意28.1%），另有2.0%民眾表示不知道/沒意見。

調查結果也顯示，69.9%民眾認為目前政府的防疫政策混亂（非常混亂41.6%、有點混亂28.3%）；28.5%的民眾認為政策明確（非常明確10.0%、還算明確18.5%）；另有1.7%民眾表示不知道/沒意見。

至於許多家長關心「兒童疫苗部分」，有60.8%民眾對於政府「兒童疫苗政策與準備」的表現感到不滿意（非常不滿意30.8%、不太滿意30.0%）；33.2%的民眾感到滿意（非常滿意7.7%、還算滿意25.5%）；另有6.1%民眾表示不知道/沒意見。

有鑑於病毒威脅減弱，進入「後新冠時期」，南韓宣稱已做了與病毒共存的準備，陸續解除保持社交距離措施與戶外口罩令，持續朝恢復正常生活邁進。調查顯示，50.0%民眾支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令的做法，46.6%民眾不支持，反應兩極。