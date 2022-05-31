九合一選舉將在年底舉辦，引發民眾對2024大選的關注。針對2024選情，國民黨副發言人林杏兒表示，國民黨2022若沒有贏2024就別想了，這不僅考驗黨主席朱立倫大破大立的決心與智慧，更重要的是，其所做的一切，「不能讓外界聯想到是為自己2024鋪路」，否則一切都免談。

林杏兒曾任國民黨中常委、青工總會長、台北市青工總會長、台北市黨部副主委、中央婦女部副主任等諸多黨職，現為國民黨副發言人，並將代表國民黨參選今年底台北市士林、北投區市議員。

林杏兒今日（31）接受香港媒體《中評社》訪問表示，從國民黨前主席吳敦義、江啟臣任內，基層對黨主席就有「軟」的印象，這種印象到朱更明顯，就是大家都能踩黨主席一下、任由大家百般欺負，黨主席也不會去回應、被打也不吭聲；朱這次藉提名張善政參選桃園市長，就是要向外界表達，自己不是任人打的，他的忍耐是有限度的，同時也提醒、警告大家，提名權還是握在他手上的。

談到2024國民黨重返執政的可能性，林杏兒直言，2022地方選舉若沒有贏，就不用打2024大選了，所以想選2024的人千萬不要帶有太多的私心，要先把2022打好再說。此時就必須考驗朱立倫的決心與智慧，首先要為了贏「大破大立」摒棄私心，「不能讓外界聯想到是為自己2024鋪路」，否則這對朱的領導與全黨都不利。