本土疫情持續蔓延，教育部也授權各縣市政府彈性調整停課標準，全台各縣市上周接宣布遠距教學延長至端午連假後，如今延長時間已經快到，台中市、南投縣與彰化縣今相繼宣布將繼續暫停實體課程至6月10日，改採遠距教學，後續則會視疫情狀況調整。另台北則宣布6月6日起將恢復實體上課。

➤基隆市

基隆市宣布延長遠距教學上課至6月2日，國小與幼兒園家長若因工作上需要，仍可讓學生到校。

➤新北市

新北市暫時沒有提前放暑假的規劃，考量城鄉差距，實施線上或分流教學採取彈性授權、因地制宜策略，授權學校依狀況調整。

➤台北市

台北市宣布高中以下6月6日將恢復實體上課。

➤桃園市

桃園市宣布各級學校實施遠距教學到6月2日，後續將視疫情狀況調整；而國三與高三生則直接遠距到暑假，畢業典禮則改線上方式舉行。

➤新竹市

新竹市高中已下學校停止實體課程至6月2日，高三與國三生畢業典禮前也暫停實體課程。

➤新竹縣

新竹縣高中以下學校遠距教學至6月2日。

➤苗栗縣

苗栗縣高中以下學校持續實施遠距教學至6月2日；高三、國三生畢業典禮前也暫停實體課程。

➤台中市

台中市高中以下學校遠距教學延至6月10日。

➤雲林縣

雲林縣宣布高中以下的學校實體課停至6月2日，之後視疫情狀況滾動式檢討。

➤彰化縣

彰化縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤南投縣

南投縣高中以下學校線上教學延續到6月10日。

➤嘉義縣

嘉義縣高中以下的學校遠距教學至6月5日。

➤嘉義市

嘉義市高中以下的學校遠距教學至6月5日。

➤台南市

台南市高中以下學校維持遠距教學至6月5日，後續將視疫情情況進行滾動式調整。

➤高雄市

高雄市宣布將停止實體課程時間至6月5日。

➤屏東縣

屏東縣宣布高中以下各級學校持續遠距教學至6月5日。

➤宜蘭縣

宜蘭縣級學校暫停實體課程至6月2日，但因6月3日起為端午連假，因此復課時間預計是6月6日。

➤花蓮縣

高中以下(公私立含幼兒園)線上教學持續延至6月2日，有照顧需求學生仍可到校上課。

➤台東縣

台東縣各級學校遠距教學至6月5日。

➤澎湖縣

澎湖縣高中以下學校及公立幼兒園暫停實體課程從至6月2日，採取遠距教學；私立幼兒園、準公共化幼兒園，是否停課由校方自行決定。

➤金門縣

金門縣國三畢業生遠距教學至畢業典禮前一日，國中小以下學校遠距教學至6月2日，國立高中、職則由各校自行決定。

➤連江縣

連江線預計讓國中小線上教學到6月10日，後續視疫情滾動式調整。