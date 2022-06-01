日前傳出國民黨本將在今（1）日的中常會上宣布徵召立委徐志榮選苗栗縣長，但因徐志榮拒絕而有所變動，是否因為苗栗縣議長鍾東錦曾表態有意參選，導致徐不願接受徵召，引發外界關注。國民黨立委江啟臣今透露，過去請鍾東錦擔任黨部主委時，對方曾表示當主委就不選縣長，至於為何現在有所改變，他認為這是個人的選擇，並說「現在主席也不一樣了啊，都改變了。」

江啟臣今日在《POP搶先爆》接受媒體人邱明玉訪問，針對徐志榮拒絕接受徵召一事，江啟臣說「問題是出在徐志榮身上，還是有要克服的問題，比如說議長之類的」。他指出，地方會有派系、在地方影響力相對較大的人，他們的意見要被尊重，因此才需要協調各方出一個最大公約數，起碼不能成為事後反對的力量。

隨後邱明玉提到，小道消息指出江啟臣擔任主席時，鍾東錦曾承諾擔任主委就不選縣長，到底有無此事？江啟臣坦承，前年請秘書長協調主委人選時，自己並不在場，都是請秘書長進行協調，當時包括徐志榮、前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌等人都有溝通，最後推定由鍾東錦擔任主委，甚至當下還有默契要推舉前苗栗水利會長謝福弘參選，而事後包括秘書長、劉政鴻都曾告訴他，談好的當下鍾東錦確實曾表達過擔任主委就不選縣長。

不過江啟臣也說，這已經是1、2年前的承諾，「現在主席也不一樣了啊，都改變了」，認為是否參選是個人的選擇與自由，至於大家要檢驗的則是最後的結果。