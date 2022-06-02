台南今天新增6144例。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增6144例，全市累計有7％人口染疫，這波疫情以來，已有59人死亡、中重症102人，其中，有33人打疫苗、26人沒打疫苗。衛生局長許以霖說，經統計台南未接種疫苗死亡風險是有接種疫苗的5.51倍，未接種疫苗染疫中重症發生率是有打疫苗的4.52倍。

台南本周將進入嚴峻的疫情高峰，今年累計至今確診人數為11萬3825人，且已有59人死亡，其中除了1名確診死亡的為10歲男童外，其餘均為60歲以上民眾，當中有26人沒打疫苗。

明天起就是端午節連假，市長黃偉哲說，面對疫情高峰即將到來，目前輝瑞兒童疫苗接種已近6成，至少能比較讓人安心一點，但他也提醒市民，端午節連假期間，大家也不要明明知道疫情高峰要來了，還去製造暴露在人群中的機會、刻意親近病毒，呼籲大家可以出外遊山玩水，但不要刻意去人擠人的地方。

許以霖說，希望透過全民防疫識能，台灣確診比例能愈低愈好，他說，根據台南市統計，未接種疫苗死亡率是有接種的5.51倍，中重症則為4.52倍，提醒還沒打疫苗民眾務必趕快接種疫苗。

衛生局也統計，累計至1日有4萬285名名學童接種BNT疫苗，莫德納有2萬4480位接種，全市兒童疫苗覆蓋率為58％。

根據統計至5月31日資料顯示，台灣累計確診比率約9％，新加坡為23.9％、英國32.8％、南韓35.31％。他說，孩童染疫率占8％，比例相當高，由於本周可能迎接疫情高峰到來，所以如果家中小孩還沒打疫苗，一定要趕快接種，又家中長者已符合施打第4劑，也要趕快施打。

疫情死亡確診端午連假疫苗