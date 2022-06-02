蔡政府新冠肺炎防疫政策4月起由清零走向共存，卻導致本土疫情大爆發。前國康署署長邱淑媞今批評，中央流行疫情指揮中心錯把新冠肺炎當成流感，結果應啟動或額外做的事都沒有做，檢驗、疫苗、病床什麼都缺，疫情才一發不可收拾。

邱淑媞舉例，3／24衛福部ACIP做出決議，建議不讓5至11歲小朋友施打疫苗，結果4月1日行政院長蘇貞昌就宣布新台灣模式，導致當前幼童染疫重症與死亡率居高不下；批評蔡政府太早、太猛、不負責任的新台灣模式開放，「這是殺人」。

對於綠營當前極力宣傳的Omicron輕症率達99.7％，邱淑媞也認為，這是造假的假訊息，應該要移送檢調。

因應當前染疫幼童重症與死亡率高，邱淑媞建議，政府應更積極籌備兒童重症醫療資源，並全面發快篩試劑，讓每人每周能有兩劑使用。

邱淑媞表示，美國今年1月統計，45歲到84歲死亡原因，第一名竟是感染Omicron；85歲以上第二；5至14歲也排第四；小於6個月兒童每十萬人口住院率是Delta那一波的近7倍。邱質疑，流感有曾經排上國人頭號死因？

邱淑媞說，Omicron發源地南非4歲以下染疫幼童住院率與年長者類似，一樣很嚴重；香港資料顯示，一旦染疫住院，Omicron致死率是流感的7倍，可見新冠肺炎真的不是流感。

邱淑媞表示，英國65歲以上打滿三劑的超過九成，台灣65歲以上一劑的都不到九成，新台灣模式一劑當三劑用？英國醫護與長照機構人員一周普篩兩次，但我國沒有，結果就是大規模在院內感染；這病毒真的可以讓你共存？戰略用錯了。

邱淑媞批評，就是因為指揮中心把新冠當流感，以為既有系統可以處理，導致因額外要做的防疫準備通通慢半拍，檢驗、疫苗、病床什麼都缺；「新冠不是流感」，不要以為打過疫苗感染就沒關係，政府不應以應付流感的方式應戰新冠肺炎。

邱淑媞也提到，美國6月15日才要審莫德納疫苗用於6個月至5歲緊急使用授權（EUA），6月14日要審莫德納疫苗用於6至17歲EUA，美國還沒有準莫德納兒童疫苗，台灣偏偏先准，蔡政府這次沒跟著美國老爸走，腦袋灌了什麼水。