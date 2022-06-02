中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布國內本土新增7萬6967例，境外19例、中重症413例，其中中症291例、重症122例，死亡144人。各縣市分佈，今天僅新北、台中、高雄破萬例，六都仍是最嚴重縣市。

指揮中心公布國內今天新增7萬6967例本土個案，各縣市分佈中，仍以六都疫情較嚴峻，新北市仍居第一，新增12910例、其次為台中市10707例、高雄市10530、桃園市7854、台北市6237例、台南市6144例。

死亡個案144人中，年齡介於未滿10至90歲，高達90人未打滿三劑疫苗，78人年齡超過80歲，135人都有癌症等重大疾病或是慢性病史。

死亡個案名單分析。（圖／指揮中心提供）

今日新增19例境外移入個案中，為15例男性、4例女性；年齡介於10多歲至60歲多歲，分別自紐西蘭及美國(各1例)移入，另17例感染國家調查中。入境日介於5月31日至6月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,198,161例確診，分別為13,051例境外移入、2,185,056例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2,521例死亡，其中2,506例本土，個案居住縣市分布為新北市1,024例、臺北市594例、臺中市131例、基隆市109例、高雄市101例、桃園市95例、臺南市及彰化縣各68例、宜蘭縣58例、花蓮縣及屏東縣各50例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、南投縣20例、嘉義市18例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。