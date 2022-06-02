恩恩爸婉拒見面！新北今寄出通聯了 侯友宜：以家屬需求為主

中和2歲男童恩恩確診過世，恩恩父親向中央和新北市政府調閱資料，要求政府公布相關通聯及對話紀錄，新北市衛生局長陳潤秋與消防局長黃德清1日約恩恩父見面說明遭婉拒，昨晚市府持續與對方聯繫，對方仍婉拒見面，市府已於今上午9時雙掛號寄出資料，恩恩父稍早在臉書貼文表示，想親自前往市府領取，據了解，恩恩父現已在市府，衛生局已將寄送給他的資料再準備一份給他，並安排他聽取通聯錄音檔，但他最後沒聽音檔，約下午1時離開。

新北市長侯友宜今至議會接受總質詢前訪表示，我們會盡全力提供相關資料給恩恩父親，一切以家屬的需求為主。

陳潤秋說，恩恩父親有其他考量，希望能先看到資料，所以市府今上午已雙掛號將資料寄出；黃德清說，將提供錄音檔的逐字譯文，因為119報案電話涉及個資問題，過去除司法單位調閱外，一般碰到陳情案件，以經過雙方當事人同意下聽取錄音為處理原則，昨本想前往新竹與恩恩父親做說明，希望把錄音檔當面讓他聽取，10幾頁的逐字內容就是當天5通119報案的逐字譯文，可以呈現當天的報案資訊，如恩恩父親有疑慮，我們隨時可派專人把錄音檔案資料給他聽取。

恩恩父親昨指出，他和新北市政府消防局、衛生局調閱的資料，分別有「跟119之間的報案錄音」、「和衛生局之間的通話紀錄」以及「消防局跟衛生局間的橫向紀錄和處理流程」，強調需要的不是說明，希望能盡快拿到依照政府資訊公開法要求的通話錄音以及報案紀錄，以拼湊出完整的事情真相。