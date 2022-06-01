這條件網全跪了！1名網友稱父親留下6棟房產給他，他1棟自住、1棟開飲料店，其餘4棟全位在學區，他只「用來租人」，有其他網友問這樣的條件「算有上進心嗎？」其他人紛紛狂喊太上進了，搶著報名當另一半，「上進心爆表」、、「太夢幻了」、「如果沒有賭博習慣，就是富二代前段班了」。

1名網友在PTT上發文表示，他認識1名客戶，該客戶的父親留下6棟房產給該客戶，該客戶將其中1棟用作自住，另1棟是店面、用來開手搖飲，其餘4棟全都租人，剛好4棟房產都離學區很近，都蠻順利地租出去，該網友因此發文詢問，這名客戶「算有上進心嗎？」

1名網友稱父親留下6棟房產給他，他1棟自住、1棟開飲料店，其餘4棟全未在學區，用來租人，有網友問這樣的條件「算有上進心嗎？」（翻攝自PTT）

其他網友紛紛留言「上進心爆表」、「算啊，如果長得帥有保持身材更算」、「這上進心頂天了，還可以在家侍奉父母」、「太夢幻了」、「請問他願意娶男的嗎」、「最上進的就這種，直接屌打竹科工程師」、「對經濟學家來說，他對社會非常有貢獻」、「不是一般的上進，相信很多人都辦不到」。

還有人歪樓笑說「不賭不亂花守住就算了」、「如果沒有賭博習慣，就是富二代前段班了」、「資產管理顧問總經理」、「沒敗光家產就保底60分」，甚至搶報名當另外一半「太上進太拚了，刺激我的母性好想保護他」、「缺男朋友嗎」。