可達鴨萌遍大陸網路 成為疫情宣洩窗口

寶可夢裡的呆萌角色「可達鴨」近日在中國大陸成為火熱話題。大陸肯德基近期推出買兒童套餐贈送電動可達鴨玩具，隨著俏皮音樂響起，左右手會輪流上下擺動，大陸網友在其雙手貼上便利貼，寫上諸如「不想做核檢（核酸檢驗）」等標語，引發二次創作風潮。學者解讀，嚴厲疫情措施下，可達鴨成為網友宣洩情緒的管道。

美國之音報導，肯德基贈送的可達鴨，在網路的推波助瀾下，成為「一鴨難求」的炙手玩具，產生了網友情緒表達的破圈效應。尤其，在近幾個月新冠病毒疫情各地的嚴厲封控下，對可達鴨的二次創作爆紅，成了沮喪無奈和不滿憤怒情緒宣洩的最佳方式。

這隻可達鴨能動、會舞、附有音樂，在網友的二次創作下，或化身為核酸志願者，或變身高達機器人，更多的是通過上下舞動的雙臂舉牌來表達心聲。有網友用便利貼寫下「拒絕」、「上班」兩張字條，分別貼在可達鴨舞動的兩個手臂上，打開按鈕便會自動舉牌，網友再拍下影片上傳社群媒體。其他高頻率出現的詞彙還有「拒絕內卷」、「禁止擺爛」、「努力搞錢」和「躺平」等。

與疫情相關詞彙的可達鴨影片也廣受按讚，例如「不想做核檢」、「我要出去玩」、「健康碼」等，獲得病毒式的傳播。

陸媒《財經雜誌》引述傳播學者看法，認為疫情改變了大眾心態，在較為焦慮、壓抑的環境下，可達鴨正好出現了，趕上了一個浪潮點，成為了大眾情感宣洩的一個窗口，「真正使可達鴨產生破圈效應的，正是網友們的情緒表達和二次創作」。可達鴨背後，是「年輕人的情緒在嘶吼」。

美國之音報導還指出，這是大陸網友在整體環境壓力下的一種自我解嘲，各種搞怪標語也是青年群體追求個性的體現。報導稱，可達鴨符合目前大陸年輕人的躺平心態，這種「喪文化」的情緒在疫情封控下，通過可達鴨得到了放大和宣洩。

另據法新社報導，公眾人物也借用可達鴨玩具表達一些重要問題。上週，小鵬汽車創始人何小鵬在社群媒體發布一段可達鴨影片，影片中的可達鴨揮舞著小紙片，一個是「急求」，另一個是「芯片」（晶片），說出了全球晶片短缺的問題。

值得一提的是，肯德基這次贈送的另外兩款皮卡丘玩具沒有火紅，反倒是可達鴨玩具缺貨連連。這個表情呆頭呆腦的可達鴨上下搖擺雙手，配上魔性洗腦背景音樂，讓可達鴨一舉征服了網友的心。