5月27日全體上市公司總市值為50兆5,256.82億元，較前周五（20日）總市值增加3,737.13億元，周增幅為0.75％。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：PCB股、電子紙股、自行車股、特用化學股、半導體設備股等，預期本周指數在16,000-16,500點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.根據聯準會最新釋出的會議紀要表示，接下來的幾次會議傾向升息2碼，緩解市場對於升息3碼的疑慮，且有相關官員指出秋季之後將有暫停升息的可能，消息提振市場情緒，可望帶動國際股市的偏多氛圍。

2.台股收復月線關卡，是從4月初起跌以來首見，意味盤勢已開始轉強，後續若成交量能可以順勢放大，則台股後續應有高點可期。

3.美元指數連續兩周回落，有利亞洲股、匯金流的穩定，大盤將具有潛在的反彈動力。

4.隨著時序即將進入6月份，投信及集團的季底作帳行情正式開跑，相關個股具有表現契機，將成為接下來的交投重心。