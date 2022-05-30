超短褲猛男正中午路邊「脫衣打拳擊」 女性嗨翻：比我大

女性福利來了！有民眾日前中午目擊1名赤裸上半身的短褲男子在路邊做運動，男子不但大秀傲人身材與黝黑肌膚，還大方在路邊「打拳擊」，路過民眾全看傻眼，目擊者稱「中午12點出來跑步！這是健身中心派出來招生的嗎？」女網友則說「看到那個胸的尺寸，我先哭一波」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1則影片，1名打著赤膊的墨鏡男子身穿紅色短褲，在大馬路旁做起運動，大秀壯碩身材與黝黑肌肉，男子先是左右來回跳動，接著又換成前後單腳跳，之後又變成拳擊姿勢、左右手不斷變換出拳，一下直拳、一下鉤拳，全程都被路上民眾拍下。

有民眾日前中午目擊1名赤裸上半身的短褲男子在路邊做運動，男子大秀傲人身材與黝黑肌膚，大方在路邊「打拳擊」，讓路過民眾看傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該短褲男大方在馬路上秀出全身肌肉，只見他胸肌、腹肌、手臂與大腿均有明顯肌肉，男子甚至在路中暖身並打起拳擊，目擊民眾發文笑說「中午12點出來跑步！這是健身中心派出來招生的嗎？」該男子疑似是準備在路上跑步，過馬路等紅燈時才一時「稍微運動」起來。

其他網友紛紛留言「天菜，有身高有體態，造福地方女性」、「好多人說是海龍，明明就只看到四海遊龍」、「石頭舖下去，如果他馬上空翻背著地，一定就是海陸的」、「一看就知道是救生員啊」、「這身材，不談壯，光是比例就羨煞旁人」；女性網友則留言笑說「看到那個胸的尺寸，先哭一波」、「這晃動的幅度比我大，羨慕」。