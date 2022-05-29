高雄日前上午員警在路上巡邏時，見到一名蘇姓男子走在騎樓上沒有戴口罩，員警見狀好心提供口罩給蘇男，同時對蘇男查證身分時，意外發現蘇男因竊盜罪遭到屏東地檢署通緝，當場將他逮捕，訊後解送歸案。

長明派出所員警於27日11時在路上巡邏，經過建國二路時，發現49歲蘇男未戴口罩走在騎樓，員警見狀便主動上前提供口罩給蘇男使用，查證身分時，竟發現他為今年5月24日屏東地檢署發布的通緝犯，當場將他帶返所偵辦。

蘇男在員警提供口罩時，情緒非常火爆，還不停說「你怎麼這麼囉嗦」等話，不願意配合的態度，讓員警去查他的身分，意外發現蘇男是通緝犯，蘇男怎麼也沒想到，自己只是沒戴口罩走在路上就被警方查獲了。

蘇男向員警表示，因平日居無定所，只能在火車站周邊生活，靠短期工地粗工、打零工過活，又不在戶籍地居住，根本沒有收到法院傳票或通知書，才會遭到地檢署通緝。訊後依法將其逮捕，並解送屏東地檢署歸案。