中央流行疫情指揮中心今公布國內本土新增7萬6967例、境外19例；中重症413例，其中中症291例、重症122例，另死亡144人。10歲以下兒童染疫後死亡再添一人，為一名無慢性病的9歲男童，由親戚照顧，出現嘔吐症狀後隔天送醫，到院已無生命跡象。兒童死亡累積13人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增一名9歲男童在家死亡個案，個案由親戚照顧，5月28日嘔吐，5月29日送醫前1小時，負責照顧的親友發現男童語無倫次、意識不清，緊急打119送醫，到院已無生命跡象，快篩陰性，急救30分鐘無效死亡，經PCR採檢為陽性，行政相驗診斷心肺衰竭新冠確診。

該名男童出生後有橫隔膜疝氣，經手術恢復，本身無慢性病史。國內目前10歲以下染疫兒童重症累積30例，共13人死亡。腦炎個案有15人，除了原本死亡的5名，其餘10名重症腦炎住院中的小孩，都沒有使用呼吸器了，脫離險境。