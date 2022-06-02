不滿中央逕自開設兒童疫苗大型接種站，台北市長柯文哲大罵「笨蛋命令」，直言浪費醫療人力。衛福部醫福會執行長王必勝今PO文反擊，他說民眾帶小孩前往施打的比例頗高，回饋意見都很正面，虧柯「真的有在做事的人不會不懂」。

中央近來不讓地方專美於前，除了開PCR篩檢站，也選擇在6都設立7個兒童疫苗大型接種站，甚至惹出抽調非6都縣市兒童疫苗的爭議，柯文哲的「笨蛋命令」說更是餘波盪漾。

王必勝今表示，昨第一天5個站共接種5328名小朋友，今起加入桃園巨蛋站及桃園陸專站，預約5000名額全滿，7站服務量上看1萬人；有的單位還找來樂團演奏，放鬆兒童打針的緊張感。王必勝說，現場秩序良好，家長回饋的意見都是「好方便」。

王必勝強調，疫苗施打重點在於提高覆蓋率，而不是去強調誰做的、誰打多打少。中央對於資源運用有充分掌握，也會彈性調整，「這些是基本的功夫，真的有在做事的人不會不懂」，反酸柯文哲。