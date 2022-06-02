確診者分布情形。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

週日提供快篩陽性服務診所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

端午節兒童疫苗場次。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天2日新增新冠肺炎本土確診1633例，其中男性804人、女性829人，年齡分布1歲以下至100歲，因應疫情持續蔓延，為降低孩子感染風險，苗栗縣府指出，高中、國中、國小持續採取「線上遠距教學」至6月10日。

針對苗栗縣5到11歲孩童施打疫苗情況，衛生局指出，目前已有41.4％接受第一劑疫苗施打，打完疫苗後需一段時間才能產生抗體，依過去停課經驗分析，停課確實有助於減少學生染疫，再來端午連假南來北往人潮返鄉，可能產生疫情擴散，因此決定停課再延長1周，校園集中接種新冠疫苗作業仍依照計畫排定期程，請家長依學校通知讓學童返校施打。

衛生局張蕊仙說，截至昨天6月1日，全縣兒童已施打默德納疫苗計7143人、BNT 7000人，共計1萬4143人，並無不良反應發生。針對全縣幼兒園已安排明天端午節6月3日由弘大、慈祐、重光及苑裡李4家醫院進行接種，，每場次開放200名5到6歲未入學幼童BNT疫苗施打名額，目前於4家醫院網站持續受理報名中，請家長依據安排或預約時段攜童前往，以避免群聚及節省等待時間。

苗栗縣校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6到11歲兒童仍可由家長帶兒童至6到11歲莫德納疫苗接種合約院所預約接種。請孩童在打完疫苗後，留在現場觀察15分鐘以上，返家後家長應再觀察15分鐘並多喝水，確保兒童打疫苗後沒有嚴重不適情形。

兒童打疫苗後，常見副作用為注射部位疼痛、頭痛、疲倦、關節痛、腸胃道症狀等，多數副作用約持續1至2天就可緩解，但如果不適症狀沒有好轉，或發燒攝氏38度以上，時間超過48小時，或有呼吸急促、喘等症狀，就應盡速就醫。

另外，呼籲鄉親如果快篩陽性時，請以視訊診療為第一優先選項，縣內有54家西醫診所提供快篩陽診斷判定確診及藥品開立服務，為防疫分流均採預約、視訊方式，因診所星期日休診，在縣內山線、海線、中港線3個次醫療區，媒合診所星期日提供快篩陽判定服務。

民眾假日也可多加利用6家醫院及4個社區篩檢站提供診斷評估、診療、開立藥物等一站式診療「得來速」服務，相關資料可至衛生局官網COVID-19疫情防治專區，「快篩＝確診」頁面查詢。