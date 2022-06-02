雲林縣兒童疫苗接種率達8成，讓孩子安心過端午節。（張朝欣攝）

雲林縣政府為讓5至11歲孩子安心歡度端午連假，5月底開始進行兒童BNT疫苗校園集中接種，2日雲林縣長張麗善前往斗六市鎮東國小關心接種情況，表示目前已有逾1萬6000名兒童接種兒童BNT疫苗，加上之前的兒童莫德納疫苗，共有超過3萬名兒童接種，比率達8成以上。

近期確診人數不斷增加，確診兒童頻傳重症甚至死亡，加上雲林縣有1名6歲男童重症尚未完全脫離險境，引發家長帶著孩子搶打BNT兒童疫苗，日前還傳出斗六市發生排隊打疫苗導致口角糾紛事件，以及雲林家長帶著孩子到外縣市接種，雲林縣政府因此於5月底安排校園集中施打。

張麗善到鎮東國小關心接種情況，現場家長都很贊同校園施打措施，她表示2日是縣內BNT兒童疫苗校園接種最後1天，目前約有1萬6668名兒童接種，加上之前施打兒童莫德納疫苗，共有約3萬863人，施打率達81.86％，剩下2成家長還在觀望中，呼籲盡速帶孩子到醫療院所施打。

張麗善說，之所以趕在端午節前完成兒童疫苗施打，主要是避免太多家長在連假期間，帶著孩子到醫療院所排隊施打增加群聚感染風險，且醫療院所也不一定能提供足夠的疫苗，孩子晚一天施打就多一天風險，校園集中施打事先經過統計，不會有打不到疫苗的情況發生。

對於疫苗被挪用，張麗善指出，本來中央要撥發5600劑，後來變成2300劑，縣府緊急向臨近縣市調用4000劑，確保數量足夠，讓孩子能安心接種，家長也不用帶著孩子到處搶打，每個孩子都是平等的、寶貴的，一定要讓孩子有疫苗可打。