立法院副院長蔡其昌助理在網路轉傳「台中兒童疫苗僅施打7200劑」假消息，引發藍綠隔空大戰！蔡其昌今天表示，大家質疑的是台中市校園的施打率，「我們在講東，盧市長在扯西」？如果市警察局長認知有問題，那盧市長在議會指稱總統府染疫人數有三分之一，事實上只有14％，是否也涉及惡意造謠？

網路流傳台中市兒童疫苗只施打約7200劑，市府澄清至5月31日下午3點止，台中市已施打7萬7290劑。因是蔡其昌特助蔡銘坤在臉書PO出該貼圖，市議員羅廷瑋昨日在議會總質詢時指稱「這樣是否屬於傳播不實消息？」市警察局長蔡蒼柏認為，已構成「惡、假、害」的假消息標準。

國民黨議員李中今天要市府說清楚，針對假消息是否追查及後續如何處理？新聞局長鄭照新表示，該假消息目前已下架，市府會著手調查，但一貫態度是「勸導大於開罰」。

蔡其昌今天在外埔區會勘媒體訪問時說，「我們在講東，盧市長在扯西，從頭到尾我想我們都很清楚，議會公開質詢有資料，媒體也有報導，我們從頭到尾都講盧市長校園疫苗的施打，第一天1000多，第二天2000多，第三天3000多，加起來7000多，很清楚呀！」那張圖在網路上被轉傳，只是前言上沒有很清楚的標示校園，就是校園施打。

蔡其昌表示，今天市議員跟盧市長要「到底校園前3天的施打數字是多少？」剛剛我看到的數字恐怕連7000都不到，大家質疑的是市政府在校園疫苗的施打會那麼慢，3天只打了7000多，那是大家挑戰的東西。大家挑戰東，盧市長在解釋西，那你用西的答案來告訴東的人說，你們那是造謠是抹黑，其實大家是在講東嘛，疫苗校園施打率3天，事實上現在連7000都不到，我是覺得應該很清楚。

蔡其昌反批說，「警察局長如果認知有問題的話？那盧市長昨天不是在議會公然造謠說總統府確診的人數是三分之一，這個跟事實不符，總統府確診人數只有14％，她講三分之一，這個也應該問一下蔡局長，是不是盧市長也涉及惡意的造謠？」