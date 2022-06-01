對於台中市政府施打兒童疫苗效率，包括趙少康等藍營指控立法院副院長蔡其昌助理發的圖卡是錯假消息，還偷偷刪文；陳柏惟也在臉書寫「校園施打三天全市7200」。「罷免陳柏惟2.0」臉書粉專嗆賭陳柏惟，如果如果蔡其昌助理發的圖卡有造假，陳柏惟關粉專退出政壇；如果圖卡是真實的，「罷免陳柏惟2.0」關粉專並加送1000份雞排，「就問你敢不敢」 ？

欲參選台中市市長的民進黨籍立法院副院長蔡其昌今（1）日在臉書指出，盧市府規劃校園施打效率緩慢，「台中三天只打了7200劑也是事實」，蔡其昌臉書後來又修改為「台中校園施打三天僅7200劑也是事實」，早已遭到罷免的陳柏惟也在臉書寫「校園施打三天全市7200」。

此經國民黨台中市議員黃健豪駁斥是錯假訊息，黃健豪指出，台中市政府與全體醫護在高壓忙碌之下，截至5/31已經幫7萬7290名孩童施打兒童疫苗。

黃健豪酸，不知道蔡其昌副院長的團隊發生什麼事，是忙著幫阿扁貪污除罪化？還是單純數學不好？竟然直接謊稱台中市只打了7200劑，隨便算都知道這是錯假訊息。黃健豪質疑，蔡其昌，你要不要道歉？蘇貞昌，你要不要叫刑事局立案調查？

國民黨也在臉書怒駁蔡其昌，統計至5/31下午15:00為止，在台中市接種兒童BNT施打數為4萬0765人次，另兒童莫德納疫苗累計施打為3萬6525人次，因此台中兒童施打疫苗數共7萬7290人次。國民黨質疑蘇貞昌，蔡其昌團隊拼命造謠不抓嗎？

趙少康也認為，台中市長參選人蔡其昌的特助造謠台中市只打了7,200劑兒童疫苗，立刻被台中市衛生局打臉，澄清台中兒童疫苗早就打了7萬7920人次！蔡其昌特助散播假訊息有名、有實、有據，被踢爆是假訊息後，蔡其昌助理竟然偷偷刪文。

另外，臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟2.0」嗆賭陳柏惟，如果蔡其昌助理發的圖卡有造假，陳柏惟關粉專退出政壇；如果圖卡是真實的，「罷免陳柏惟2.0」關粉專並加送1000份雞排，「就問你敢不敢」 ？