大安肉品市場是台灣肉品市場典範，蔡其昌（左）爭取農委會1.9億協助轉型升級。（立委蔡其昌服務處提供）

大安肉品市場去年5月底停止拍賣及10月停止屠宰，以利進行肉品市場升級。立法院副院長蔡其昌27日邀集農委會主委陳吉仲等人前往會勘。蔡其昌指出，他爭取農委會1.9億經費進行改善汙水、拍賣系統升級及運輸車輛更新等需求，以利地方產業轉刑升級。

台中市大安區肉品市場由大安區農會經營，1977年開業營運，該場毛豬年拍賣量約35.9萬頭、屠宰量約17.7萬頭，為一級肉品批發市場，並長期努力於肉品衛生安全及產銷履歷。

蔡其昌說，去年9月他邀請陳吉仲主委，前來瞭解肉品市場的改善工程，這次主要是確定計畫的預算，以及相關工程內容調整；大安肉品市場一貫化作業要如何提升量能？政府一定要盡全力來協助，讓大安農會、大安肉品市場成為台灣畜牧業的典範。

陳吉仲表示，針對肉品市場內部冷鏈設備空間，農委會希可協助大安農會進行適度提升，未來請防檢局協助，讓肉品出場後以「恆溫」進行運送確保肉品品質。本次計畫總經費1億8828.8萬元，中央補助1億3180.2萬元、自籌配合款5648.6萬元，工程預定於2024年12月前完成。

農委會畜牧處長張經緯指出，大安肉品市場對台灣肉品以及畜牧業品質的提升有相當的貢獻，市場轉型從去年開始就積極在進行，感謝農業局的協助，針對肉品市場迫切需要的汙水處理，已在今年進行預算編列。

張經緯強調，總幹事所提2022年至2024年這項三年期的計畫，農委會具體建議是，今年開始將進行完整的設計規畫及廠商招標的預算編列，第二年則是二期工程的預算及主體建築的改善，第三年則是針對內部冷鏈設備進行補助。