中廣董事長趙少康小編臉書粉絲專頁「康編碎碎念」留言。（圖／翻攝自楊植斗臉書）

一份最新網路聲量指出，台北市議員新人候選人網路聲量王為「羅智強愛徒」羅辦主任楊植斗，其以45770的聲量勇奪冠軍。中廣董事長趙少康小編則到楊臉書留言：「欸！為什麼沒有我們！」此話一出引發熱議，大批網友按下「大笑」表情，有人更打趣回應：「因為你們在我心中」。

楊植斗27日在臉書發文表示，根據《網路溫度計》從今年1月1日到5月23日所做分析，此次台北市議員新人候選人的網路聲量，第一名就是他，網路聲量高達45770，讓他開心表示：「謝謝大家的支持。」

除了楊植斗拿下冠軍，第二名為駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔、第三名為國民黨青年部前副主任詹為元、第四名為前主播柳采葳。這個結果讓楊相當開心，直呼這次國民黨的新人較少，但看到他和詹、柳網路聲量都拿下好成績，更體會到身為資源不足的年輕新人，自媒體對選戰的重要性。

此文獲得約2000個讚、超過100則留言，迴響熱烈。值得注意的是，趙少康小編臉書粉絲專頁「康編碎碎念」也親自登門留言：「欸！為什麼沒有我們！」這句玩笑的嗆聲，逗得大批網友按下「大笑」表情，紛紛回應：「因為你們在我心中」、「因為在邊邊」、「出來選」、「忍不住嗆聲了，笑死」。