新竹市副市長沈慧虹傳出可能接棒市長林智堅，話題延燒，28日兩人率市府一級主管前往台北市參加紀錄片首映會，對於兩人在接棒新聞曝光後首次合體，引人聯想。林智堅澄清只是恰巧非刻意安排，兩人也沒有討論過選舉，目前仍以防疫與市政優先，不過沈慧虹擔任副市長6年來，專業、溝通與個人特質都是很好的人才，疫情後他會說服市民支持一個好的人選。

沈慧虹接棒新聞曝光後，28日林智堅首度在公開場合與副市長合體，引發眾人好奇是否刻意安排？林智堅解釋，活動安排已經有一段時間，只是恰巧，紀錄片講的是新竹這個城市改造運動，全體市府包括沈慧虹、秘書長陳章賢及市府一級主管都有來，只是剛好不是特別安排。

對於新竹市長接班人選，相較沈慧虹和行政院顧問鄭宏輝，誰比較適合？林智堅表示他多次說過沒有所謂接班人的問題，是幸福政績要一棒接一棒，相信在新竹還有許多很優秀的人才，對他來說，要找到一個人民期待且得到人民支持的人選，才是關鍵。

至於由沈慧虹接棒是否為最合適人選？林智堅表示，由於竹科交通問題棘手，沈慧虹長期在交通專業領域，也曾在台北市政府、公路總局服務，到新竹市府先擔任交通處長再轉任副市長已有6年，一起改造成市、為新竹市努力，林智堅大讚沈慧虹具備交通專業還有溝通能力、溫柔堅定的特質，確實是一個很好的人才，不過這段時間都在忙於市政和防疫，沒有針對選舉事情談過

外接都關心林智堅卸下新竹市長後的下一步，林智堅僅表示先把防疫做好，不管是選舉或是個人下一步，都在之後才討論，他也不擔心名單見光死等問題，因民眾在意防疫、及早脫口罩恢復正常生活。至於是否有信心說服沈慧虹參選？林智堅說認為關鍵在疫情過後若進入選舉階段，他希望說服市民來支持一個好的人選。