日前媒體傳出新竹市長林智堅要到桃園選市長，甚至有媒體指出「鄭文燦多次向蔡英文總統表達盼林智堅征戰桃園」、「新竹市長林智堅點頭答應選桃園市長」，不料卻慘遭鄭文燦及桃園立委黃世杰打臉。臉書粉專《鄉民抓漏》表示，明明桃園就是不願意林智堅來選，為何頻頻有「政治線大記者」做文章？從利益的角度看來，顯然只有林智堅有動機？

面對鄉民的爭議，林智堅日前也特地聲明「沒有討論選舉相關的事」。但網友還是不領情，直酸這是「夭鬼假細禮」。

《鄉民抓漏》表示，鄭文燦早在去年就說過「林智堅不在桃園市的政治版圖內」、這幾天也說「沒有人問過我（林智堅及桃園市長選舉）」；桃園市立委黃世杰也以民進黨發言人的身份表示「相關報導前應先行查證，也避免影響縣市長防疫工作」，顯然桃園市是不願意林智堅來選的。

《鄉民抓漏》也指出，林智堅的操作慣性也延續到新竹市長選舉，沈慧虹是一個毫無知名度的副市長，誰會幫他做「選市長」的新聞呢？想也知道只有林智堅有這個動機，而林智堅也派出派子弟兵陳建名出來背書，「雖然沒有討論到這件事，但如果由沈慧虹來擔任市長，絕對是最好的人選」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「空降代表無在地人才，這對桃園人情何以堪啊！！！」、「還在任 就在想其他地方= =」、「大新竹勒?沒消息了?」、「記得鄭宏輝不是都民調第一嗎?」、「大家都在防疫 就他還在想選舉」、「桃園的同學都不太歡迎他」。

不過，也有反對意見的網友指出，「我覺得，真的確定消息了再來鞭都沒有關係」、「到底是有甚麼深仇大恨」、「林智堅是要當行政院長的人，只有選輸才能去當行政院長。你不懂不要亂說」。