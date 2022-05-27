被問到接棒參選的看法，沈慧虹表示她沒時間多想。（王惠慧攝）

外傳新竹市長林智堅有意讓副手沈慧虹接棒參選，沈慧虹被點名後首站公開行程，來到中正市場了解疫苗施打情形，被問到接棒參選的看法，沈慧虹表示，她沒時間多想，對她來說市政最重要，僅以「市政優先、防疫優先」8字回應。

沈慧虹被媒體公開點名後，首站公開行程來到中正市場疫苗施打站，了解5歲兒童輝瑞疫苗施打情形，被問及參選的可能性，她說自己常常開玩笑，有時候市長請假，她就代理市政，但她來到新竹這麼久，每天只知道做好應該做的事，沒有時間多想。

沈慧虹說，對她而言最重要的是市政工作，像是這兩天雨勢很大，就要注意交通情況，也會擔心積淹水，市政工作24小時不間斷，像是今天帶小孩來施打疫苗的父母，都很擔心孩子的健康，市府就專案開施打站。

被問到是否排斥參選，沈慧虹說自己真的沒想這麼多，至於是否有跟林智堅討論過接棒，她說自己沒被徵詢過，也沒討論下一步，對她而言做好工作、解決問題，比什麼都重要，因此她還是只有8個字「市政優先、防疫優先」。