南韓「國民MC」劉在錫，在演藝圈即使已是頂流地位，依舊保持謙虛、處世高情商的態度，加上長期投入慈善公益，，受到國民的喜愛，是有名的零負評藝人，而外傳他的身家驚人，擁上億財產，近日他被問到會不會把財產留給兒女，他的一番育兒觀念立刻被讚爆。

劉在錫和主播妻羅敬恩婚後育有一對寶貝兒女，近日他在網路節目《PLAYou》被問到，「人品或財產之中，會希望哪一個傳給兒子」，他直接回答「絕對是人品」，雖然他不能說自己很優秀，但想把人品傳給兒子。

他也透露自己經常跟兒女說：「要成為能體貼他人的人，並持有自己的意念，學習自己覺得正確的事情。」而他也說道不會留下財產給兒女，「他們要自己賺錢」，教育觀念獲得網友讚賞。

身為國民主持人的劉在錫，目前手上握有多個節目，據悉一集出演費最少韓幣1000萬到1500萬，一年節目收入約韓幣27億，加上廣告代言費，一年大約56億，粗估年收入為韓幣83億（約台幣2億），而他去年他加入新公司的簽約金，外傳為韓幣100億（約台幣2億3千萬），至少坐擁上億財產。