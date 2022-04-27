民進黨目前北三都尚未提名，無任所大使林佳龍日前表態有意爭取參選台北市長，但林身為選對會成員，外界質疑有瓜田李下之嫌，是否需要辭職？民進黨祕書長林錫耀表示，徵召是被動的，應該沒有這個問題。

至於被問到雙北及桃園北三都相關議題；林說，選對會之前有對六都訂定徵召辦法，由選對會徵詢、協調，提報中執會通過徵召，這次這次台中就是這樣，甚至是主席親自徵詢相關要選的人，不是只有想要選的人，透過兩些程序、聽取哪些意見及哪些對象，他都有陪同，最後跟選對會做報告並決定，建議中執會徵召，這樣程序目前適用北三都。

至於何時人選提出？他說，首先必須衡量客觀情勢，疫情正在迅速發展變化，作為執政黨，也有地方執政縣市，防疫優先聽起來是口號，但是繁複並超過負荷，當前全民最關注的防疫的工作，就不宜在疫情迅速發展的當下，把選舉列為優先項目。

他說，其次其他政黨也並無針對北三都採取提名相關程序，也無急切必要，選對會針對北三都徵召會先觀望，看客觀情勢，必要時才進行徵召作業。

至於台東，林錫耀表示，在考量裡，不乏適當人選，只是適合何時做決定，會等到六、七月再處理還來得及。