27歲棋手黑嘉嘉擁有職業圍棋七段技藝，台澳混血的女神級美貌更是驚為天人，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」；2020年她還演出電影《消失的情人節》，靠大螢幕進一步打開了她的知名度，今年她投入精力，專心經營自己的圍棋線上課程，希望能透過自己的力量，讓更多人喜歡圍棋。今（28日）她出席活動，被問和Youtuber阿滴有沒有戀情可能，黑嘉嘉委婉拒絕，說自己更喜歡健身的男生。

黑嘉嘉今做為代言人出席東芝變頻空調的新品發布會，活動中黑嘉嘉還秀了一段舞蹈，採訪環節自曝因為活動有練了一下手臂，說最近手臂練的很認真，她說自己打了兩劑疫苗，外出也會戴口罩，她透露爸爸辦簽證但沒有過，所以父女沒辦法見面，但因為自己工作很繁忙所以抽不出時間見面。現場有記者問到黑嘉嘉的感情進況，她透露自己還是單身，沒感受到身邊有什麼追求者。

Youtuber界男神阿滴以教英文起家，之前邀請黑嘉嘉作客自己的Youtube頻道，倆人的合作意外默契很有笑點，讓網友狂讚。合作之後阿滴時常在黑嘉嘉的社交平台留言，互動很熱絡，讓記者發問跟阿滴有沒有發展可能，黑嘉嘉笑說「阿滴很常回所有人」，被問到阿滴是不是她的菜，黑嘉嘉先是尷尬的笑，想了一下回答「我喜歡我爸爸那個類型，爸爸是很幽默體貼的，外貌屬於健身型，基本上每個禮拜都在健身，身材維持的非常好。」關於本業會不會繼續參加圍棋比賽，她透露5月中有線上的世界比賽，到時後會參加。