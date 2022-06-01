針對網路上流傳下令孩童燒到41度的說法，總統蔡英文昨（上月31日）特別發文澄清，並指出此說法「是疫情假訊息」，她表示此言論「完全是捏造的假訊息，指揮中心也已澄清說明」，指出患者是否收住院係依專家指引，並尊重醫生臨床判斷，更強調自己「不會也不能，更沒有下令孩童並非燒到41度才可就醫收治」，而貼文一出後也引起正反網友熱議，湧入多達4千多則留言，有網友更狠酸「民進黨處理假消息的效率第一」。

蔡英文直言，了解家長在疫情期間都很擔心孩童染疫，包括醫護、政府單位都持續努力強化醫療量能，保護孩童，她痛批有心人士卻藉機對疫情造謠，試圖造成社會對立，破壞大家的努力，自己「要給予強烈譴責」。

蔡英文也提到，她想請大家幫忙留意網路訊息來源，不要隨意轉傳，「尤其是疫情的資訊務必以指揮中心發布為主」。並稱只要大家團結努力，就可以減少恐慌和對立，一起挺過疫情的關鍵階段，「我們繼續加油」。

對此有許多網友留言「造謠真的要重罰，不要讓這些人有機會一直亂講話還都不用負責」、「請政府一定要找到是誰造謠並嚴辦！」表達支持，但有更多人留言痛批「很多孩子走了，妳卻只在乎假消息」、「我女兒當初燒超40度的確沒收，仍判定輕症」、「能不能傾聽人民心聲啊？」，更有網友狠酸「民進黨是全世界最謙卑的政黨，處理假消息的效率更是第一」、「看起來很像自導自演」、「這訊息也太假太粗暴了，5月有1億劑快篩的就好多了」，藍委林奕華也留言嗆聲「那一億劑快篩會到貨呢？也是假訊息嗎？請政府一定要查清楚真相！勿枉勿縱」。