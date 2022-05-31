藝人黃子佼19日開心迎接女兒「黃玉米」的誕生，並在近日陸續分享收到的祝賀禮物，包括蔡英文總統親筆署名的祝賀信；讓宅神朱學恒感嘆地說：「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」，表示最近兒童染疫死亡的事情吵得沸沸揚揚，但總統卻只關心藝人生小孩的事情，對此曾為民進黨籍的前台南縣長蘇煥智今（31日）也在臉書針對該事件寫下了一篇打油詩諷刺蔡政府。

蘇煥智首先針對蔡英文祝賀藝人黃子佼迎接女兒，寫道「明星一寶總統賀，疫災死亡二千多，救助颱風六分一」，而文中所謂「救助颱風六分一」，蘇煥智在留言區解釋「目前染疫死亡，中央補助10萬元，只有颱風死亡災害補助的六分之一，故稱『六分一』」。

蘇煥智隨後寫道「疫苗死亡上千人，要補償先解剖，家屬心酸淌血吞！人命三千不及明星寶！」，針對「要補償先解剖」一詞，蘇則解釋稱「因疫苗注射死亡者，家屬如果要求補償，指揮中心要求必需先解剖証明有因果關係，但家屬一聽到要解剖都不忍心親人大體被解剖，所以大部分會選擇自動放棄」。最後蘇煥智更痛批，對至今尚未對注射疫苗死亡的1000多人，以及疫情爆發至今死亡的2000多人道歉的蔡英文而言，這3000多人的重要性還不如黃子佼的女兒。