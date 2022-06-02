行政院長蘇貞昌繼上周宣布，政府免費提供給低收入戶、中低收入戶每人5劑快篩試劑後，今天在行政院會中拍板，將擴大免費發放快篩試劑給遊民跟獨居老人，每人5劑，減輕脆弱族群負擔，預計有200萬人受惠。

蘇貞昌指出，快篩實名制第一輪已經有970萬人購買，目前仍剩餘約百萬份快篩試劑，在經濟部跟指揮中心建議下，將於6月6日啟動快篩實名制第二輪，每個據點販售份數，也從原本78份增加為117份，方便民眾購買。

兒童疫苗施打部分，中央在六都設置七處大型兒童疫苗接種站，昨天啟動五處共接種5萬3000人次，今天加開桃園兩處接種站，5000個名額都預約額滿，有助於加速提升兒童疫苗施打綠。

蘇貞昌說，目前兒童疫苗接種率約42％，扣除17.3萬明確診而桶不宜施打，已經超過一半的兒童已經施打疫苗，總計已經配送超過90萬劑兒童疫苗給地方政府。

蘇貞昌強調，現在是疫情最後階段時刻，請相關部會滾動檢討防疫作為，朝穩定恢復生活目標規畫，做好疫情後復原準備，也請全民配合防疫，並盡速施打疫苗。