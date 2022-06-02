大型兒童接種站嘸人醫護空等 柯文哲嘆：人力要節省使用

中央在中正紀念堂規畫兒童BNT大型接種站昨(1日)開打，台北榮總動員82名醫護人員到場，結果一上午只來2、300人，不少醫護人員在旁枯等。台北市長柯文哲昨嘆了一聲表示，「非常知道醫護人員你叫他做還是會做，就是不爽在心裡面，何必讓第一線人員覺得說來這裡不曉得要幹什麼」。柯P的說法獲許多網友認同，有人則直接下結論：將帥無能，累死三軍。

柯文哲昨表示，設了就設了，沒必要再講，不過醫療人力要節省使用，這是每個人觀點不一樣，我自己是醫界出身，非常知道你叫醫護人員做他還是會做，就是不爽在心裡面，何必讓第一線人員覺得說來這裡不曉得要幹什麼，其實公務員不怕累，但不要讓他覺得說做這個沒意義，所以有時候人力要節省使用。

對於此事，有不少網友在本報及《Yahoo新聞》相關報導底下討論，部分有近兩百則留言，有人認為「台灣的防疫經費就這樣浪費掉，人民也無能為力」、「這才是白話啊！政治把簡單變複雜」、「將帥無能，累死三軍」、「學生在學校打有什麼問題嗎？」「時中可以走出來看看嗎？」「請問資源可不可以用在需要的地方？」

而對於外界質疑是否有必要特別開設兒童大型接種站，疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，要體諒父母愛小朋友的心，早打早好；對於前往接種的小孩父母來說，剛好有滿足到需要，因此不會覺得浪費。

另據《中國時報》今(2日)報導，台北榮總副院長侯明志指出，昨是上班日，父母可能工作而無法帶小朋友前來接種，預估端午連假人數會較多；但台南預約1200個名額早就秒殺，形成北冷南熱現象。