六都兒童接種站開打 人潮不踴躍 陳時中認為「不會浪費」

中央流行疫情指揮中心在六都設置7個兒童疫苗接種站，今天首日開打，部分接種站傳出施打人潮冷清。對此指揮官陳時中表示，不認為是浪費，「對於去打的小孩父母來說，剛好有滿足到需要」。

中央協助地方政府設置的7個兒童大型接種站包括：台北市的自由廣場（中正紀念堂）、新北市的板橋車站、桃園市的巨蛋體育館、桃園市的陸軍專科學校、台南市的市立圖書館總館、高雄市的高雄展覽館。

對於外界頻頻質疑，沒必要特別開設兒童接種站，在校園及醫療院所接種即可，陳時中表示，去打的人就覺得有必要，不然不會去打，要體諒父母愛小朋友的心，早打早好；對於去打的小孩父母來說，不會覺得浪費，剛好有滿足到需要。

陳時中表示，由於接種兒童輝瑞BNT第1劑、12到17歲青少年BNT疫苗第3劑，昨天（31）疫苗打得比較多，共1萬24297人次。

指揮中心統計，目前國內疫苗覆蓋率第1劑88.77％、第2劑81.87％、第3劑65.67％。