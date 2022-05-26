受到梅雨鋒面持續降雨所賜，中部德基水庫的水量正持續上升，26日下午3時45分，水位已經高達1404.32公尺，離滿水位1408公尺，已不到4公尺。大甲溪電廠表示，目前的進水量已達到標準線，今年夏季的用水量應可無虞，至於何時會達到滿水位？難以預期。

台電公司大甲溪電廠表示，天降甘霖持續奏效，中部山區間歇性的強驟雨所賜，下午德基水庫水位來到1404.32公尺，離滿水位1408公尺已不到4公尺；中央水利署特指示水庫持續蓄水，以供應今年夏季民生發電所需，對中部民眾而言真的是天降甘霖。