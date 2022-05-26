大陸防疫政策採取清零措施，使得經濟受到衝擊，有外媒披露，iPhone供應鏈的節奏已經被打亂，至少一款iPhone 14的開發進度受影響出現落後，最糟的情抗可能導致9月量產及發售計畫被迫改變。

日經亞洲評論報導，蘋果已經告知供應商要加快產品開發工作，以彌補先前因封城落後的進度，在最壞的情況下，這可能影響新手機的製造計畫與起初的量產規模。

儘管上海及周邊地區已經在3月下旬開始已經逐漸解除封鎖，但企業仍需要時間消化影響，蘋果已經對外警告，大陸的封鎖已經擾亂當前型號的生產，評估本季將因此損失80億美元（新台幣2360億）。

報導指出，目前蘋果正在為iPhone 14、14 Pro、14 Max和14 Pro Max（暫定）做準備，iPhone 14和Pro機型將搭配6.1吋螢幕，而Max和Pro Max機型則會搭配 6.7吋的螢幕。

消息人士透露，目前這四款新手機正處於工程驗證（EVT）階段，在這個階段，供應商與蘋果將針對新款iPhone確定製造流程與零件規格，並擬定材料清單以計算製造成本，但是，受到上海封城的影響，其中一款機型的進度比先前規劃的時間表推遲約三周時間。

另一位知情人士則表示，如果能在6月底或7月初加快開發進度，並推進到下一個階段，那麼應該有機會趕上9月初的量產期限，不過一切還是必須取決於這個過程是否能真的加速。

研調機構Isaiah Research分析師Eddie Han則認為，「目前，我們認為進度延遲不會馬上影響產品發布的時間表，但我們需要密切關注，是否存在隱藏的甚至是長期的影響。」