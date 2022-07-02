苗栗縣長徐耀昌2日主持南庄分駐所落成啟用儀式，多位地方政要都到場祝賀。（謝明俊攝）

南庄分駐所落成啟用，縣議長鍾東錦與多名議員到場祝賀。（謝明俊攝）

新的南庄分駐所備有哺乳室及友善廁所。（謝明俊攝）

新的南庄分駐所寢室格局有如民宿一般。（謝明俊攝）

新的南庄分駐所種了多棵櫻花。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌在縣警局長陳武康的引領下參觀新的南庄分駐所。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日主持南庄分駐所落成啟用儀式，與頭份分局員警合影留念。（謝明俊攝）

好事多磨的苗栗縣警局南庄分駐所新建辦公室，歷經承包廠商跑路、警局與落跑廠商互告等事件後，前後花了4年時間終於完工落成啟用，新分駐所整個造型設計仿如南庄眾多的民宿之一，將日式舊分駐所建物的包衭全部脫去，縣長徐耀昌期勉分駐所同仁，以現代親民的型態重新替南庄鄉民及眾多遊客服務。

舊有南庄分駐所原是苗栗縣警局所屬歷史最悠久的分駐所，最早的分駐所是在日據時代1896年完成啟用，後於1980年重新改建，由於分駐所臨近南庄老街及13間老街，是一棟富有歷史感的老建物，分駐所大門前有2株美麗老櫻花樹，以往是來訪南庄老街遊客喜歡打卡的景點之一，但可惜的是老櫻花樹已被落跑營造商搞死，接棒廠商在辦公室周邊補種多棵櫻花。

由於辦公室老舊，苗栗縣警局籌資3千萬元拆除改建老分駐所，但由於工程預算偏低，招標過程就歷經多次流標，最後在2019年元月才招標成功，並在2019年4月開始動工拆除興建。卻不料，承包營造商卻在挖好地基，埋設梁柱鋼筯，就突然停工不動棄標落跑，最後縣警局只得在2019年11月8日主動中止契約。經再多次招標，才以2千8百多萬元發包出去繼續新建工程。目前，縣警局與落跑廠商的訴訟仍在進行中。

新的承包廠商一接手就面臨難關，花了許多經費購土回填，並將先前鏽蝕的鋼筋地基全部拆除重做，並在月前完工。

新辦公室為地上3層建築，略呈ㄇ字型，前棟為辦公、會議室等，1樓並有哺乳室及友善廁所等設備，可供遊客民眾需要時使用，後棟則為7間寢室，全分駐所人員一人一間，並且都是全衛浴設備的套房，可讓員警勤後充分休息。

2日新廳舍正式啟用，縣長徐耀昌、及縣議長鍾東錦及張淑芬、鄭聚然、江村貴、廖秀紅、楊文昌、張佳玲、溫宜靜等到場慶賀入新屋，縣警局長陳武康及頭份分局長張明盛以主人身分接待，鍾東錦致詞時意有所指地提醒縣警局，以後有工程招標時，務必先查清參與投標廠商背景，以防類似事件再次發生。