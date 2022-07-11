金鐘獎主持人廖科溢大推參山處遊客中心推出的涼品。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

7月15日起到8月31日止，只要到獅山、南庄等遊客中心跳吃冰舞，就能免費吃到特色冰品。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

交通部觀光局舉辦台灣仲夏旅遊節即日起起開跑，參山國家風景區管理處也順勢推出「跳舞一夏.清涼呷冰」活動，從7月15日起到8月31日止，只要到獅山、南庄等遊客中心跳吃冰舞、粉絲頁按讚、tag 2位好友、分享貼文，即可免費享用限量桂花、梅花特色冰品，周末假日前10名跳吃冰舞者，還加碼送東方美人和桂花烏龍冷泡茶，加倍清涼。

參山處長曹忠猷表示，南庄、獅山等地區有多元、豐富的旅遊風貌，適合仲夏出遊，歡迎大家到遊客中心一遊，並且開心跳舞，舞步簡單易學，跳完就有冰吃，適合闔家大小、活力青春的背包客，一同開心同樂。

炎炎夏日，悶熱難耐，參山處今年行銷活動「台灣仲夏旅遊節」，大推吃冰舞，在6個遊客中心推出特色冰品，南庄、獅山遊客中心推桂花、梅花冰棒、東方美人和桂花烏龍冷泡茶；梨山、谷關遊客中心推白冷冰棒、五葉松汁、黑木耳汁和梨山冷泡茶；八卦山、松柏嶺推荔枝、鳳梨冰棒和茶酵素冷茶飲等。每一種口味各有獨特風格，值得品嚐。

從7月15日起到8月31日止，遊客只要依遊客中心人員的指定方式完成跳舞，並到「參山國家風景區粉絲專頁」按讚、分享貼文，同時在粉絲專頁活動貼文下tag2位好友，然後至遊客中心櫃台服務人員出示粉絲專頁影片上傳結果，即可免費享用指定限量冰品。此外假日星期六、日期間，前10名跳完吃冰舞者，加碼再送限量涼品。