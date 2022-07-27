台東阿美族30歲林姓新手揹工15日前往戒茂斯山營地，回程時失聯，11天後被尋獲遺體，不少山友認為戒茂斯山上月才遭人拆除主路線布條，疑似因此導致該揹工迷路罹難；該揹工的表妹也發文要求政府製作正確的路線指示牌，無奈喊「拜託相關單位是不是可以出來處理！我哥哥的事就是最好的警告」。

據ETtoday報導，該名揹工的表妹今（27）在臉書發文向政府喊話，希望能製作正確路線指示牌，強調「布條人人可隨意拆除！公家單位的總不能了吧！拜託相關單位是不是可以出來處理！我哥哥的事就是最好的警告！」她說不希望再發生類似事件，就連爬過百岳的人都會迷路，更何況是初次爬山上工的人。

該表妹說失去親人的痛，「你們沒親身體會永遠不會知道，等到降臨在自身上…那時後悔已來不及」；先前有團體以「環保」為由，呼籲要求拆除登山路線的路條（指引方向的布條），引發山友痛批此舉會讓登山者錯判路線，讓山難頻傳，此次該揹工迷路罹難疑似也是主登山道的路條被拆除所致。

據了解，該名阿美族30歲初上任揹工的林男，15日揹重物、食材與6名隊員在戒茂斯山新武呂溪溪底營地工作，當天返程後就失聯，11天後在溪谷被尋獲遺體，搜隊員連日搜救過程中，在越過深潭瀑布順著水路搜尋他的下落，先是發現他的水瓶，還在附近山洞地上找到人為疊石紀錄的痕跡。