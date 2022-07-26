吊掛失聯林男

台東縣池上鄉阿美族30歲林姓新手揹工，本月15日前往戒茂斯山溪底營地結束任務後，獨自返程時疑似迷路，失蹤11天後，昨天下午在溪谷尋獲遺體，今天由空勤隊直升機完成吊掛，並於10點40分降落在池上國中，後續由警察及家屬處理。

台東縣消防局表示，搜救隊昨天13：20尋獲失聯的林男已OHCA，因現場雲層覆蓋山頂，經評估當日無法執行吊掛，改為今執行直升機吊掛，直升機於9點47起飛，10點29吊掛成功，並於10點40分降落在池上國中，患者後續由警察及家屬處理。

據了解，初上任揹工的林男，揹著重物、食材與6名隊員在戒茂斯山新武呂溪溪底營地工作，當時其他人還要接續下個營地的任務，林男則是當天返程，因此，這11天失蹤以來，餐風露宿的他僅1只寶特瓶隨。

不過，上周六，4名垂降至溪底的搜隊員，越過深潭瀑布順著水路搜尋他的下落，先是發現他的水瓶，還在附近山洞地上找到人為疊石紀錄的痕跡，昨天下午搜救人員在戒茂斯山往東南方向的溪谷裡，發現林姓男子，已經OHCA。