重達33噸重的方形大理石材重壓在工人身上，下半身成「肉泥」。（民眾提供）

7月2日一艘停靠花蓮港14號碼頭貨船，當天上午8時許在吊掛大理塊過程中，疑因鋼索斷裂，重達33噸重的方形大理石材，重壓在一名63歲夏姓工人下半身，夏男當場死亡，花蓮港務警察總隊已通知勞檢單位及花蓮港務公司到場，遺體由花蓮地檢署相驗，警帶回斷裂鋼索檢驗中。

一支影片流傳在網路社群、群組，影片中看到一大石塊，重壓在夏姓工人身上，下半身幾乎成「肉泥」，畫面相當驚悚。警方證實這部影片為現場拍攝，但不清楚何人拍攝、流出。

花蓮港務警察總隊刑警隊小隊長蔡明宗說明，7月2日上午8時40分接獲勤務中心通報，花蓮港14號碼頭停靠港內船，處理人員發生意外死亡案件，刑警隊前往勘查，該作業船是載運大理石至花蓮港，再由吊車與纜繩吊掛至碼頭處，因吊掛大理石石塊時，纜繩搖晃後斷裂不慎壓到船艙內工作人員。

案發後立即通報花蓮港務消防隊救護人員，救護人員抵達現場已發現死者明顯死亡，報請花蓮地檢署檢察官相驗，通報花蓮港務分公司、勞動部職業安全衛生署人員抵達現場勘查，尚在偵查釐清中。

檢方表示職安署北區職業安全中心人員當天已到現場做勞動檢查，待檢查報告出爐，會釐清當時操作過程是否有涉及過失致死等刑事責任。