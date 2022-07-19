衛福部長陳時中昨卸下政務官一職，正式披綠袍投入台北市長選戰，但交接大會卻辦得好似造勢大會，公開拉票的行為也引發民眾質疑。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安19日受訪時稱，陳擔任防疫指揮官期間，就因防疫參與太多政治遭批評，相信未來選舉過程中，民進黨還會藉相關行政資源投入選舉，這不令人意外。

蔣萬安上午出席中山區龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，談及陳時中競選團隊出爐，小雞們趕忙前去讚聲，卻未見蔣有相關人士安排，他表示，對手陣仗如何、有多少大咖相挺，其實他對自己的團隊都非常有信心，因為他們始終相信市民才是真正主角，會永遠跟市民站在一起。

對於陳時中交接典禮像是造勢大會，他直言，陳時中擔任防疫指揮官期間，最常被外界質疑和批評的就是，防疫參與太多政治在其中，昨天在指揮中心場合上，一樣還是有這在多政治，未來在選舉過程，民進黨定會藉由相關行政資源來投入選舉，這也不令人意外。

至於另名台北市長擬參選人、台北市副市長黃珊珊對他下戰帖，稱蔣、陳都不熟悉市政，因此想邀請兩人參與台北城市博覽會，他則說，謝謝黃副市長邀請，會看行程時間跟安排，來考慮是不是能夠前往。